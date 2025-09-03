Sorpresa por el jugoso descuento de Walmart para el Samsung Galaxy Z Flip7

El supermercado tiene un descuento de tiempo limitado en su página web por lo que tienes que aprovechar antes de que se acabe.

Walmart ofrece el Samsung Galaxy Z Flip7 de 256 GB por tan solo $949.99. Es de color negro y está desbloqueado por lo que puedes usarlo con cualquier compañía celular. Además incluye un plan de pago en cuotas con pequeños intereses que van desde los $49 dólares, pero lamentamos infortmarte que solo quedan dos equipos disponibles por lo que debes darte prisa.

Esto es lo que tienes que saber sobre este celular Samsung El Galaxy Z Flip7 se siente como un teléfono que se acomoda a tus necesidades porque puedes agrandar o achicar su pantalla con solo un movimiento. Así puedes adaptarlo a pequeños bolsillos o agrandarlo cuando quieres ver una película apreciando todos sus detalles.

walmart, flip Walmart tiene una oferta única pero por tiempo limitado. Archivo.

La pantalla de este celular Samsung tiene los bordes cubiertos y hace que las funciones sean más accesibles en el momento en que las necesites. Y no tienes que temer por la seguridad de tu pantalla ya que este celular está diseñado para que puedas hacer cualquier cosa que te propongas.

Cabe destacar que el Samsung Flip tiene una cámara fotográfica de 50MP de alta resolución que resalta todos los detalles nítidos a color vivo. Y si eres amante de las selfies puedes activar el manos libres que te detecta desde cualquier ángulo y captura las mejores fotografías.