Tres plantas que atraen fortuna según el Feng Shui

Las plantas crean un ambiente lleno de energía positiva. Entre las especies más reconocidas por su simbolismo se encuentran el ficus ginseng, el bonsái peepal y la planta de caucho.

El ficus ginseng proviene del sudeste asiático y es uno de los favoritos en el Feng Shui. Sus raíces gruesas y retorcidas le dan un aspecto llamativo que lo convierte en un pequeño espectáculo dentro de cualquier espacio. Además, la NASA lo incluyó en su lista de plantas que ayudan a purificar el aire, lo que lo vuelve doblemente atractivo.

Este ficus es muy popular entre quienes disfrutan de los bonsáis, porque resulta resistente y fácil de cuidar. Colocarlo en una mesa de trabajo o en la sala lo consideran un amuleto vivo que, al crecer, acompaña los proyectos de quienes lo cuidan.

El bonsái peepal , también conocido como ficus religiosa, es otra planta cargada de simbolismo. En la tradición budista y en el hinduismo se la venera como un árbol sagrado. Según el Feng Shui, tenerlo en casa es señal de felicidad, fortuna y larga vida. Su presencia en una maceta pequeña es un recordatorio de calma y conexión espiritual.

Más allá de su tamaño reducido, el peepal transmite grandeza porque representa sabiduría y paciencia. Al estar asociado con la meditación, se considera un puente entre lo cotidiano y lo espiritual. Quienes lo eligen suelen buscar en él no solo una decoración, sino también un recordatorio de equilibrio en medio del ritmo acelerado de la vida.

La tercera especie es la planta de caucho, también llamada ficus elástica. A diferencia de las anteriores, se desarrolla en un formato más grande y se luce en cualquier rincón de la casa. Sus hojas redondas y de un verde intenso se relacionan con abundancia y prosperidad, y al mismo tiempo combinan bien con diferentes estilos de decoración.