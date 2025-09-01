Seis plantas que le gustarán a tu gato

La relación entre los gatos y las plantas no es casualidad, ya que muchas contienen compuestos que influyen en su digestión , en su estado de ánimo y en sus defensas naturales.

La raíz de regaliz es un ejemplo interesante. Sus propiedades ayudan al aparato digestivo y actúan como apoyo frente a molestias estomacales. Además, funciona como antimicrobiano y antiinflamatorio, lo que lo convierte en un aliado natural que refuerza la salud interna del gato sin que este lo sepa, solo disfrutando de su aroma y sabor.

La menta gatuna provoca un efecto estimulante. Cuando la huelen o mastican, los gatos muestran un comportamiento juguetón y curioso. Su respuesta suele ser inmediata, con saltos, rodadas y frotadas contra la planta. No es extraño que se convierta en uno de los atractivos favoritos dentro de un espacio donde el gato se mueve libremente.

La hierba gatera es quizá la más popular de todas. Más allá de su fama por alterar el comportamiento, también colabora con la digestión al facilitar la expulsión de bolas de pelo. Esto la convierte en un recurso doble, porque entretiene al animal y a la vez ayuda a que su organismo elimine lo que podría causarle molestias posteriores.

La valeriana tiene un efecto estimulante en gatos, aunque en humanos se asocia al descanso. En los felinos despierta un estado de euforia que se nota en sus movimientos más activos. Es común que después de un rato intenso de juego con valeriana, el gato se relaje y busque dormir profundamente, como si hubiera gastado toda su energía.

La citronella es una aliada para ahuyentar y combatir a los mosquitos de tu jardín Foto: Plantas medicinales La citronella es una aliada para ahuyentar y combatir a los mosquitos de tu jardín Foto: Plantas medicinales

El tomillo de gato es menos conocido, pero genera un atractivo particular. Su aroma actúa sobre los sentidos y motiva el juego, siendo una alternativa cuando se quiere variar la experiencia del felino. Además, se ha usado de forma tradicional como apoyo en la resistencia del organismo frente a ciertos agentes externos.

La citronella, famosa por su olor fuerte, también tiene un papel interesante. Sus propiedades antibióticas ayudan a mantener el equilibrio interno y a reforzar defensas. Para los gatos, la atracción por esta planta está en su aroma penetrante.