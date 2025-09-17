Tres curiosidades sobre Florinda Meza, Doña Florinda en El Chavo del 8
Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, participó en El Chavo del 8 como Doña Florinda y no solo es actriz.
Otra de las que saltó al estrellato internacional gracias a Roberto Gómez Bolaños fue Florinda Meza. Ella se puso en la piel de Doña Florinda en El Chavo del 8, la exitosa tira cómica mexicana que escribió Chespirito. Sin embargo, esto no fue lo único que hizo.
Aquí te contamos tres curiosidades sobre Florinda Meza que, quizás, desconocías:
- No solo fue la compañera de vida de Chespirito, con él se casó en 2004, después de más de dos décadas de relación. Estuvieron juntos hasta la muerte del actor, escritor y productor en 2014.
- Además de actuar, también escribía y producía. Colaboró con su compañero en algunos guiones y además tuvo un papel activo en la producción de algunos programas.
- No solamente se puso en la piel de Doña Florinda en El Chavo del 8. También fue La Chimoltrufia en Los Caquitos o Maruja en Los Chifladitos.
Dónde se puede ver hoy El Chavo del 8
Semanas atrás, Netflix sumó a su catálogo más de 200 episodios de El Chavo del 8, la exitosa producción de Chespirito. Allí están divididos por temporadas que van desde 1973 a 1980.