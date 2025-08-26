Separada de Rusherking: Ángela Torres reveló quién le puso punto final a la relación

Ángela Torres contó que fue el cantante el que la dejó. En una entrevista hizo una reflexión sobre los vínculos de pareja.

La actriz y cantante, Ángela Torres, reveló en una charla con Urbana Play quién le puso punto final a la relación. La joven estaba en pareja con Rusherking y desde hace un tiempo están separados. Ahora se supo la verdad.

Ángela Torres, separada Ángela Torres señaló que fue Rusherking el que decidió ponerle un punto final a la relación de noviazgo que tenían. La actriz intentó no dramatizar y reveló que tomó esa decisión con madurez y con gratitud: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”.

Ángela Torres tenía una relación cercana con la China Suárez Foto: Archivo Ángela Torres separada del cantante. Foto: Archivo La cantante relató que desde los 15 años siempre ha estado en pareja y que ahora está batiendo un récord personal con la soltería: “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”.

Además, Ángela Torres reconoció que a veces hay relaciones que terminan durando más de lo necesario: “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”.