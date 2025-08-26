Separada de Rusherking: Ángela Torres reveló quién le puso punto final a la relación
Ángela Torres contó que fue el cantante el que la dejó. En una entrevista hizo una reflexión sobre los vínculos de pareja.
La actriz y cantante, Ángela Torres, reveló en una charla con Urbana Play quién le puso punto final a la relación. La joven estaba en pareja con Rusherking y desde hace un tiempo están separados. Ahora se supo la verdad.
Ángela Torres, separada
Ángela Torres señaló que fue Rusherking el que decidió ponerle un punto final a la relación de noviazgo que tenían. La actriz intentó no dramatizar y reveló que tomó esa decisión con madurez y con gratitud: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”.
La cantante relató que desde los 15 años siempre ha estado en pareja y que ahora está batiendo un récord personal con la soltería: “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”.
Además, Ángela Torres reconoció que a veces hay relaciones que terminan durando más de lo necesario: “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”.
Sin embargo, Ángela Torres señaló que la relación con el cantante le vino bien para replantearse vínculos y para conocerse mejor: “A veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”.