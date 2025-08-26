Jardinería: el insecticida casero con cáscara de limón que elimina plagas sin dañar tus plantas

Cada vez más personas eligen cuidar sus plantas con métodos naturales. Esta receta de jardinería casera elimina plagas sin usar productos químicos.

Jardinería: cómo preparar un insecticida natural con ingredientes que ya tenés en casa. Foto: Shutterstock

Cada vez son más las personas que eligen conscientemente no aplicar químicos en sus plantas. Sobre todo si hay niños o mascotas en el hogar, esto puede no ser lo más recomendable. Por eso, muchos recurren a recetas caseras en jardinería para ahuyentar las plaga de forma segura y ecológica.

En YouTube, los expertos en jardín del canal Huerto Adictos recomiendan soluciones naturales para utilizar como insecticida. Esta mezcla es ideal para combatir pulgones, mosca blanca, cochinillas y otras plagas comunes en jardines, huertas y macetas de interior.

La fórmula combina tres ingredientes simples: cáscara de limón, vinagre de manzana y jabón neutro de baño. Juntos, actúan como repelente, desinfectante y agente de contacto sobre los insectos, sin dañar las hojas ni alterar el suelo.

¿Cómo se prepara este insecticida? Ingredientes:

Cáscara de 1 limón (preferentemente orgánico)

200 ml de agua

1 cucharada sopera de vinagre de manzana

1 cucharada pequeña de jabón neutro (líquido o rallado)