Jardinería: el insecticida casero con cáscara de limón que elimina plagas sin dañar tus plantas
Cada vez más personas eligen cuidar sus plantas con métodos naturales. Esta receta de jardinería casera elimina plagas sin usar productos químicos.
Cada vez son más las personas que eligen conscientemente no aplicar químicos en sus plantas. Sobre todo si hay niños o mascotas en el hogar, esto puede no ser lo más recomendable. Por eso, muchos recurren a recetas caseras en jardinería para ahuyentar las plaga de forma segura y ecológica.
En YouTube, los expertos en jardín del canal Huerto Adictos recomiendan soluciones naturales para utilizar como insecticida. Esta mezcla es ideal para combatir pulgones, mosca blanca, cochinillas y otras plagas comunes en jardines, huertas y macetas de interior.
La fórmula combina tres ingredientes simples: cáscara de limón, vinagre de manzana y jabón neutro de baño. Juntos, actúan como repelente, desinfectante y agente de contacto sobre los insectos, sin dañar las hojas ni alterar el suelo.
¿Cómo se prepara este insecticida?
Ingredientes:
- Cáscara de 1 limón (preferentemente orgánico)
- 200 ml de agua
- 1 cucharada sopera de vinagre de manzana
- 1 cucharada pequeña de jabón neutro (líquido o rallado)
Paso a paso:
- Rallá la cáscara de limón y colocala en el agua.
- Remové bien y dejá reposar varias horas, hasta que el agua se torne amarilla y libere los aceites esenciales.
- Agregá el vinagre y el jabón neutro. Mezclá suavemente.
- Cargá la preparación en un pulverizador.
¿Cómo se aplica?
- Pulverizá sobre hojas, tallos y el envés de las hojas.
- Evitá aplicar en horas de sol fuerte.
- Repetí cada 3 a 5 días si la plaga persiste.
- Probá primero en una hoja antes de aplicar en toda la planta.
Este insecticida casero es ideal para plantas de interior, huertas urbanas y jardines. Además de repeler insectos, deja un aroma cítrico agradable y no contamina el entorno.