Jardinería: cómo preparar el "oro verde", la solución mágica para tus plantas

Los que están en el mundo de la jardinería conocen la manera de preparar el mejor fertilizante orgánico que dará vida a las plantas.

Los que están en el mundo de la jardinería conocen la mejor receta para preparar el “oro verde” para las plantas. Un fertilizante potente con ingredientes naturales, un abono líquido muy económico que dará vigor y vitalidad a las plantas.

Jardinería: el mejor abono Es posible preparar este abono para las plantas con las hojas verdes que hay en la heladera. El secreto está en la clorofila, que es el pigmento que da el color y al ser procesado aporta un concentrado de nutrientes esenciales.

Acelga2.jpg Jardinería. El fertilizante se prepara con hojas verdes. Para entender mejor, la clorofila es rica en hierro, magnesio y otros micronutrientes y actúa directamente para mejorar la salud de la planta. Además, con este abono las plantas tendrán mayor resistencia a las enfermedades.

Paso a paso Para preparar el “oro verde” se necesitan dos tazas de hojas verdes como acelga, espinaca, alfalfa o pasto fresco. A eso se le añade un litro de agua y después se lleva todo a la licuadora hasta que se obtiene un líquido con un color verde intenso.

Para potenciar los efectos de este abono se puede añadir una cucharada de miel o de melaza. Una vez que está listo se recomienda mezclar una parte con cinco partes de agua para que no haya sobre fertilización de las plantas.