Receta de hojaldre relleno de mermelada crocante y dulce como en la pastelería

Esta receta de hojaldre relleno de mermelada es perfecta para quienes buscan un postre rápido, fácil y lleno de sabor casero. Con una masa ligera y crocante, y el dulzor justo de la mermelada , se convierte en una opción deliciosa para la merienda , el café o para sorprender en cualquier ocasión.

El hojaldre es una de esas masas que nunca pasan de moda . Su textura ligera, formada por finísimas capas crujientes, lo convierte en la base ideal para preparar desde platos salados hasta postres irresistibles. Entre las múltiples formas de aprovecharlo, destaca que es simple, práctica y siempre bien recibida.

Esta preparación combina la practicidad de la masa de hojaldre , que hoy en día se consigue fácilmente lista en supermercados, con el dulzor de una buena mermelada casera o industrial. La magia de está en su versatilidad: se puede rellenar con distintos sabores, desde los clásicos de frutilla , durazno o membrillo , hasta versiones más sofisticadas como frutos rojos , higos o damascos .

Además, que no requiere demasiada experiencia en repostería. Con pocos ingredientes y un par de trucos sencillos, cualquier persona puede lograr un resultado dorado, crujiente y con un relleno suave y dulce . Lo mejor es que se adapta tanto a meriendas familiares como a postres para invitados, ya que luce elegante al presentarse, sobre todo si se decora con un poco de azúcar glass o se acompaña con crema chantilly .

La primera receta de hojaldre relleno de mermelada se popularizó en Europa como un postre elegante y fácil de preparar para reuniones familiares.

Ingredientes

Masa de hojaldre fresca o congelada 1 plancha rectangular (aprox. 250 g); mermelada de frutilla, durazno o a elección 200 g, huevo 1 (para pincelar), azúcar glass cantidad necesaria (opcional, para decorar), harina extra para estirar la masa, cantidad necesaria.

Paso a paso preparar hojaldre relleno de mermelada

Si usas masa de hojaldre congelada, recuerda retirarla del congelador con anticipación para que se descongele de manera natural en la heladera. Una vez lista, estírala suavemente sobre una superficie enharinada hasta darle la forma y el grosor deseado. Divide la masa en rectángulos o cuadrados del mismo tamaño ya que serán la base del hojaldre relleno de mermelada. Extiende la mermelada sobre el rectángulo o cuadrado ya que será la base, dejando aproximadamente un centímetro libre en los bordes para poder sellar después. No excedas la cantidad para evitar que se derrame durante el horneado. En este paso puedes crear la forma que desees darle, puedes colocar un segundo rectángulo de masa encima, cubriendo bien el relleno y presionar suavemente los bordes con un tenedor para sellar y dar un toque decorativo. O juntar las puntas hasta el centro, tu decides. Bate el huevo y pincela la superficie del hojaldre. Esto le dará un color dorado y brillante al hornearse. Lleva la preparación a una bandeja con papel manteca o enmantecada. Cocina en horno precalentado a 190 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté inflada y dorada. Retira del horno y deja enfriar unos minutos. Antes de servir, espolvorea con azúcar glass para darle un acabado elegante.

Espolvorear azúcar realza sabor y presentación En muchos países, la receta de hojaldre relleno de mermelada se sirve caliente y espolvoreada con azúcar glass, potenciando su aroma y presentación. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La receta de hojaldre relleno de mermelada es la prueba perfecta de que no es necesario complicarse demasiado en la cocina para lograr un resultado delicioso y vistoso. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se obtiene un postre que combina crocancia, dulzura y un toque casero inigualable.

Su versatilidad lo convierte en un clásico adaptable a cualquier ocasión: desde una merienda familiar hasta una mesa dulce en una celebración. La elección de la mermelada también permite personalizarlo según los gustos de cada uno, haciendo que cada preparación sea única. Además, se trata de un postre que luce tanto como sabe, gracias al dorado del hojaldre y al contraste del relleno.

Ya sea acompañado por un café, un té o servido como cierre de una comida, este hojaldre relleno es una opción segura que conquista paladares y deja siempre ganas de repetir. ¡Y a disfrutar!.