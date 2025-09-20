Receta de mermelada de mandarina artesanal: sabor auténtico en tu cocina
Una receta de mermelada de mandarina fácil, práctica y deliciosa. Perfecta para conservar en frascos y disfrutar en cualquier momento del día.
Disfruta el sabor cítrico y fresco con esta receta de mermelada de mandarina casera. Fácil de preparar, con pocos ingredientes y perfecta para untar en panes, acompañar postres o regalar en frascos. Una opción natural, aromática y versátil que llenará tu cocina de dulzura.
La mermelada de mandarina es una de las más deliciosas y versátiles que puedes preparar en casa. Su sabor dulce con un toque cítrico la convierte en un acompañamiento perfecto para panes, tostadas, yogures, tortas o incluso como relleno en postres más elaborados. Lo mejor es que no necesitas demasiados ingredientes ni experiencia en repostería: con unos simples pasos puedes obtener un frasco lleno de aroma y frescura que se conserva durante semanas. Con nuestra guía aprenderás cómo hacerla desde cero, con trucos y consejos para que tu preparación sea un éxito.
Te Podría Interesar
Ingredientes
Mandarinas frescas, azúcar, jugo de limón.
Opcional: ralladura de mandarina para intensificar el sabor y darle una textura más artesanal o un poco de canela.
Paso a paso pr que prepares mermelada de mandarina
- Lava bien las mandarinas para quitarles cualquier resto de suciedad o químicos. Pela las frutas y separa los gajos, asegurándote de retirar las semillas. Para una mermelada más suave, también puedes quitar la piel fina que recubre cada gajo, aunque este paso es opcional.
- Pica los gajos en trozos pequeños. Luego, pésalos o mídeles el volumen, ya que la cantidad de azúcar debe ser proporcional a la cantidad de fruta. Generalmente, se usa la misma cantidad de fruta que de azúcar, pero puedes reducir un poco la proporción si prefieres una mermelada menos dulce.
- Coloca los trozos de mandarina en un bol grande y mézclalos con el azúcar y el jugo de limón. Este último no solo realza el sabor, sino que también ayuda a conservar la mermelada y a que espese mejor gracias a su contenido de pectina. Deja reposar la mezcla durante 1 o 2 horas, o incluso toda la noche en la heladera, para que la fruta suelte sus jugos.
- Lleva la fruta macerada a una olla grande. Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera para evitar que se pegue. A medida que hierva, se irá formando una espuma en la superficie: retírala con una espumadera para que la mermelada quede más clara y con mejor textura.
- El tiempo de cocción puede variar entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la cantidad de fruta y del nivel de humedad. Para comprobar si la mermelada está lista, coloca una cucharadita en un platito frío: si al inclinarlo la mermelada se desliza lentamente y no está demasiado líquida, significa que alcanzó el punto justo.
- Esteriliza frascos de vidrio hirviéndolos en agua durante 10 minutos y déjalos secar boca abajo. Una vez lista la mermelada, viértela caliente en los frascos, ciérralos bien y colócalos boca abajo unos minutos para crear vacío. Esto ayudará a prolongar su conservación.
- Deja enfriar los frascos a temperatura ambiente antes de guardarlos en un lugar fresco y oscuro. Una vez abiertos, consérvalos en la heladera y consume en un plazo de 2 a 3 semanas.
De la cocina a tu mes
La receta de mermelada de mandarina es una forma simple y deliciosa de aprovechar esta fruta en su mejor momento. Su preparación requiere pocos ingredientes y un poco de paciencia, pero el resultado vale totalmente la pena: obtendrás un producto casero, natural y lleno de sabor que realza cualquier desayuno o postre.
Además, hacer tu propia mermelada tiene un encanto especial. No solo sabes exactamente qué lleva, sino que también puedes personalizarla según tus gustos, añadiendo más o menos azúcar, probando con especias o combinándola con otras frutas cítricas. Vas a descubrir que un frasco de mermelada casera puede convertirse en un regalo perfecto, en un detalle para compartir con tus seres queridos o simplemente en ese toque dulce que hace más especiales tus momentos de cada día. ¡Y a disfrutar!.