RAE: cuál es la palabra que todos confunden porque en algunas ocasiones lleva H y en otras no

Todos cometen este error pero con una sencilla regla dejarán de repetirlo. Descubre qué dijo la RAE

La RAE confesó que uno de los errores más repetidos es la escritura de “a ver”. Algunos la confunden con “haber”, pero pocos saben que son dos palabras diferentes, y por lo tanto, cada una tiene su significado. Estas palabras generan confusión porque suenan casi idénticas, pero acá te damos la clave para no cometer este error.

¿Cuáles son las diferencias, según la RAE? La Real Academia Española explicó que "A ver" es una secuencia formada por la preposición a y el verbo ver. Esta palabra tiene tres usos: para llamar la atención o pedir que algo se muestre o se compruebe, como una interjección para expresar sorpresa o curiosidad, o para sustituirlo por veamos.

A VER O HABER Esta es la diferencia que marcó la RAE. Archivo.

Algunos ejemplos son: A ver qué hay qué hay de comer; Ven, a ver si sabes hacerlo; ¡A ver!, ¿quién se apunta a este reto?; ¡A ver!, ¿cómo te atreves a decir esto?; A ver si es cierto que ganamos el partido; Voy a ver una película al cine; A ver cuándo vienen a visitarnos.

En cambio, haber es un verbo que funciona como auxiliar o como impersonal. Haber es perfecto para utilizar en tiempos compuestos y siempre va acompañado de un participio. También se utiliza para indicar la existencia de algo y solo se conjuga en tercera persona del singular. Se usa en oraciones como: Tenía que haber llegado antes; Podría haber sido peor; Tendría que haber reaccionado antes; De haber sabido que hacía tanto frío no venía.