Cuál es el insulto argentino más usado que la RAE incorporó a su diccionario

La Real Academia Española agregó una palabra con un significado peyorativo y que forma parte del lenguaje cotidiano de Argentina.

La Real Academia Española (RAE) confirmó la incorporación de “pelotudo” en el diccionario de la lengua española. Esta es una tendencia de la institución que ha surgido en los últimos años donde se validan términos de ciertos países. Ya se han agregado varias palabras argentinas al diccionario español.

La RAE define pelotudo como un adjetivo argentino que tiene tres significados. En primer lugar se usa para describir a una persona tonta o de poco entendimiento. También se usa como insulto y dio el ejemplo de “No es más que un viejo pelotudo”. Por último, se usa como una manera informal para referirse a hombres y mujeres, por ejemplo: “Esta pelotuda que habla”.

El juez Lijo le ordenó a la RAE suprimir uno de los significados de la palabra "judío". Foto: Real Academia Española La RAE nació en 1713, en Madrid. Archivo.

Este es un término arraigado a la cultura popular argentina y se escucha en televisión, películas, conversaciones callejeras y en muchas otras situaciones. Algunos aseguran que su origen se remonta a la época de la Guerra de la Independencia en Argentina, lo que confirma su origen local.

¿Cómo surgió este insulto? La teoría más extendida, explica que los ejércitos gauchos usaban una estrategia muy particular y se organizaban en tres filas. La primera era la de los pelotudos que no tenían armas de fuego. Ellos llevaban grandes pelotas de piedra y las lanzaban a los caballos de los enemigos para hacerlos caer.