Qué pasó con el rating de la ficción que protagoniza Alejandra Robles Gil

Alejandra Robles Gil está al frente de "Regalo de amor" en Las Estrellas. Aquí te contamos cómo le fue en la batalla por el rating.

Todos quieren liderar el rating. Es por eso que Las Estrellas apuesta a Regalo de amor para lograrlo. Es una telenovela mexicana producida por Silvia Cano, basada en la serie turca Bir Küçük Gün (2022) y protagonizada por Alejandra Robles Gil.

La ficción cuenta la historia de Isabella, una mujer que sueña con ser madre, y Eugenio, un hombre que, tras un divorcio, se cierra al amor. Ambos se encuentran y se enamoran, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando aparece una niña que los une y los enfrenta a nuevos desafíos y decisiones importantes.

Completan el elenco Chris Pazcal, Claudia Ramírez, Diana Bracho, Francisco Pizaña, Juan Martín Jáuregui y Valentina Buzzurro, entre otros talentosos actores. La tira explora temas como la maternidad, la paternidad, la resiliencia y las relaciones familiares más allá de los lazos de sangre, mostrando la importancia del amor, la confianza y la comunicación en la superación de obstáculos.

¿Qué pasó con la pelea por el rating? El 9 de septiembre, según HR Media, Regalo de amor, en Las Estrellas, llegó a 1,45 millones de personas.