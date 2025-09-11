Cómo le fue a Las Estrellas en la dura pelea por el rating

La pelea por el rating no cesa. Aquí te contamos qué pasó con el canal de Grupo Televisa y una de sus producciones más fuertes.

Las Estrellas continúa disputándose por el rating y, para liderar la batalla, apuesta todo a La Rosa de Guadalupe. Es un programa producido por Carlos Mercado Orduña y, desde su estreno en 2008, se consolidó como uno de los ciclos más populares y longevos de la televisión mexicana.

En cada capítulo se presenta una problemática diferente, generalmente relacionada con temas sociales actuales como el acoso escolar, el consumo de drogas, las adicciones digitales, la violencia doméstica o los conflictos familiares. El punto en común es que todos los personajes atraviesan una crisis, piden ayuda a la Virgen de Guadalupe y, tras una serie de obstáculos, reciben una especie de "milagro" que marca la resolución del conflicto, frecuentemente simbolizado por una rosa blanca y una ráfaga de viento, elementos ya característicos del programa.

La Rosa de Guadalupe RATING. La Rosa de Guadalupe

Si bien aborda temas sociales delicados, muchas veces la tira lo ha hecho de forma exagerada y esto ha dado lugar a numerosos memes en las redes sociales. Su viralidad en redes le ha permitido al programa mantenerse vigente y trascender generaciones.

Además, muchos de los temas que toca hoy antes eran considerados tabú en la TV como el embarazo adolescente, la discriminación por orientación sexual y la violencia intrafamiliar. La serie es una plataforma de visibilidad para actores emergentes y un reflejo peculiar de los valores, miedos y aspiraciones de la sociedad mexicana.