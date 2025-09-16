Qué pasó con el rating de Margarita en México

Margarita, la nueva tira de Cris Morena, se emite en Canal 5 en búsqueda de liderar el rating. Aquí te contamos qué pasó con los números.

La batalla por el rating no cesa y todos los canales de TV buscan liderar la contienda. Es por eso que Canal 5 apostó a un contenido que, en Argentina, generó mucho de qué hablar: Margarita. ¿Qué ocurrió en México? Aquí te lo contamos.

La serie es un spin-off de Floricienta. Es una producción argentino-uruguaya de comedia dramática, fantasía y romance adolescente creada por Cris Morena. La trama se centra en la vida de Margarita, la hija de Florencia Santillán y Máximo Augusto Calderón de la Hoya.

margarita telefe.jpg RATING. Margarita Telefe

El foco de la historia está en esta adolescente; una joven soñadora y optimista que enfrenta diversos retos en su camino hacia la madurez. A lo largo de la trama, se ve envuelta en situaciones familiares complicadas, conflictos con sus amigos y desafíos personales, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo.

Está protagonizada por Mora Bianchi, junto a Lola Albraldes y Ramiro Spangenberg, con las participaciones antagónicas de Isabel Macedo, Graciela Stéfani y Rafael Ferro.