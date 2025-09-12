Qué ocurrió con el rating de Al fondo hay sitio

En búsqueda de liderar el rating, América TV emite esta serie peruana creada y producida por Gigio Aranda y Efraín Aguilar.

Todos los canales de TV buscan conquistar a la audiencia y así ganar la batalla por el rating. Aquí te contamos qué ocurrió con Al fondo hay sitio, la serie peruana de tragicomedia, creada y producida por Gigio Aranda y Efraín Aguilar que se emite en América TV.

La ficción sigue la historia de la rivalidad entre dos familias vecinas de niveles socioeconómicos totalmente opuestos. Aborda suspenso, drama, comedia, acción y tragedia en simultáneo, a través de diversas situaciones de conflicto social, romance, venganza y criminalística, siendo el suspenso, el género que más destaca.

Se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con ocho temporadas. Sin embargo, luego de cinco años y medio, se retomó la continuidad de la serie, reestrenándose el 22 de junio de 2022, contando con un total de doce temporadas.

rating RATING. Al fondo hay sitio

Cuenta con un elenco amplio y variado, compuesto por reconocidos actores peruanos. Entre los más destacados, están: Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, Erick Elera, Laszlo Kovacs, David Almandoz, Andrea Luna, Guillermo Castañeda, Karime Scander, Franco Pennano y Maricarmen Marín, entre otros.