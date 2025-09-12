Qué ocurrió con el rating de Al fondo hay sitio
En búsqueda de liderar el rating, América TV emite esta serie peruana creada y producida por Gigio Aranda y Efraín Aguilar.
Todos los canales de TV buscan conquistar a la audiencia y así ganar la batalla por el rating. Aquí te contamos qué ocurrió con Al fondo hay sitio, la serie peruana de tragicomedia, creada y producida por Gigio Aranda y Efraín Aguilar que se emite en América TV.
La ficción sigue la historia de la rivalidad entre dos familias vecinas de niveles socioeconómicos totalmente opuestos. Aborda suspenso, drama, comedia, acción y tragedia en simultáneo, a través de diversas situaciones de conflicto social, romance, venganza y criminalística, siendo el suspenso, el género que más destaca.
Se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con ocho temporadas. Sin embargo, luego de cinco años y medio, se retomó la continuidad de la serie, reestrenándose el 22 de junio de 2022, contando con un total de doce temporadas.
Cuenta con un elenco amplio y variado, compuesto por reconocidos actores peruanos. Entre los más destacados, están: Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, Erick Elera, Laszlo Kovacs, David Almandoz, Andrea Luna, Guillermo Castañeda, Karime Scander, Franco Pennano y Maricarmen Marín, entre otros.
Qué ocurrió en la dura batalla por el rating
El lunes 8 de septiembre, según Kantar IBOPE Media, Al fondo hay sitio, en América TV, llegó a 1,3 millones de espectadores.