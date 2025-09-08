Rating: por cuánto ganó Livia Brito la batalla por los números

Livia Brito protagoniza "Amanecer" en Las Estrellas. Aquí te contamos cómo le fue en la dura pelea por el rating.

Las Estrellas confía en Livia Brito con Amanecer para ganar la dura pelea por el rating. Es una adaptación de la tira Monte Calvario de 1986, que a su vez se basó en la radionovela La mujer que no podía amar de Delia Fiallo.

La historia pone el foco en Leonel Carranza, un hombre justo y generoso que cambia por completo tras un duro golpe. Vulnerable y dominado por su hermana, Leonel toma una decisión extrema: obligar a Alba Palacios a casarse con él. En el reparto está Fernando Colunga, Daniel Elbittar, Ana Belena, Ernesto Laguardia, Catherine Siachoque y Blanca Guerra, entre otros.

rating RATING. Amanecer

Como escenario, para el rodaje se eligió Tzintzuntzan, Michoacán, un pueblo que combina belleza natural con riqueza cultural e histórica, así como San Miguel de Allende, Guanajuato, elegido por su arquitectura colonial.

Según Juan Osorio, el productor, la escenografía está pensada para reconectar al público con el melodrama clásico, utilizando entornos visuales que emocionan y que, al mismo tiempo, refuerzan la narrativa de traición, redención y amor melodramático.