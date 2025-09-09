Qué ocurrió con el rating de la ficción en la que está Santana Rosa

Santana Rosa forma parte de "La hija del mariachi" que se emite en canal RCN. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Santana Rosa forma parte de La hija del mariachi, un remake de la telenovela homónima de 2006 creada por Mónica Agudelo. Se emite en canal RCN y aquí te contamos qué ocurrió con el rating de la tira el pasado miércoles 3 de septiembre.

La historia se centra en Rosario Guerrero, una mujer valiente y decidida que trabaja como cantante de rancheras en Bogotá para mantener a su familia. Ella tiene una confidente: Katia Mora (interpretada por Santana Rosa) que es bartender de Plaza Garibaldi y exacordeonista.

Sobre la ficción, Santana Rosa señaló: "Este proyecto, Katia, mis compañeros y la experiencia como tal me dejan más libre, más tranquila de quién soy como persona, como actriz y de lo que tengo para mostrar tanto a esta industria como a la sociedad”.

rating RATING. La hija del mariachi

En el reparto está: Essined Aponte, Roberto Romano, Brian Moreno, Ignacio Riva, Tuto Patiño, Ramsés Ramos, Ilenia Antonini, Julián Trujillo y Sofía Lama, entre otros talentos.