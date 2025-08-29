Qué es lo que va a ver el juez sobre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan enfrentados por sus pequeñas, Francesca e Isabella. Él ingresó ahora al registro nacional de deudores alimentarios por no regularizar su situación y mucho se esta hablando sobre este tema. De hecho, esto podría traerle grandes dolores de cabeza en su trabajo: si regresa a la Argentina es probable que le impidan salir del país.

En El diario de Mariana habló la doctora Carla Junqueira, especialista en derecho internacional y, entre otras cosas, se refirió al tema de la restitución internacional. "El mejor resultado siempre es el acuerdo, por algo el convenio de Haya busca evitar el cambio de jurisdicción. Porque el racional lógico, detrás del convenio, no es el derecho de familia sino un acuerdo de cooperación judicial internacional por el cual tienen que ser las jurisdicciones originales", señaló.

wanda-nara-mauro-icardi-gritos-2.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi

"Con respecto a este caso yo no tengo acceso al expediente para saber cuál es la situación, pero las chicas ahora están en Argentina y cada vez más adaptadas acá. Va a depender del juez, si el considera que no están adaptadas a este país", agregó.

Y continuó: "Lo que pasa es que hay conflicto entre el convenio del superior interés del niño, por un lado, y el convenio de La Haya por el otro. Pero lo que se trata de imponer es el interés del niño siempre, por eso si las niñas están bien... ¡Las niñas están bien! El juez va a ver eso".