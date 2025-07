Prime Video: John Cena vuelve a las pantallas con un esperado estreno

Este 2 de julio de 2025 , Amazon Prime Video estrena Heads of State, una comedia de acción con tintes políticos protagonizada por dos gigantes del cine: John Cena e Idris Elba . Estos son los detalles sobre esta esperada producción que trae un elenco de celebridades para entretener al público.

En un mundo al borde del caos, el Presidente de los Estados Unidos Will Derringer ( John Cena ) y el Primer Ministro británico Sam Clarke (Idris Elba) son enemigos políticos públicos. Pero cuando un atentado pone en riesgo sus vidas y la seguridad global, ambos líderes se ven obligados a trabajar juntos. Con la ayuda de Noel Bisset ( Priyanka Chopra Jonas ), una agente de MI6, emprenden una carrera contrarreloj para desenmascarar una conspiración internacional.

La película está dirigida por Ilya Naishuller, músico y productor ruso, conocido por las películas de acción Hardcore Henry y Nobody. La filmación se realizó en cuatro localidades: Londres, Liverpool, Trieste y Belgrado; lo cual le da un aire internacional con escenarios realistas y variados.

Heads of State se estrena en Prime Video, la nueva película de John Cena

Según las primeras opiniones de los críticos, Heads of State “Es la comedia de acción más alocada del año. La química entre Cena y Elba la convierte en un entretenimiento ideal para el verano”. A su vez, en Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 60%.

Por qué ver este estreno de Prime Video

Heads of State es una apuesta segura para quienes buscan una comedia de acción ligera pero cargada de carisma. La química entre John Cena e Idris Elba, que ya funcionó en The Suicide Squad, vuelve a brillar con fuerza en esta historia de líderes rivales forzados a colaborar. Bajo la dirección dinámica de Ilya Naishuller, la película ofrece escenas trepidantes, humor bien dosificado y un estilo visual moderno. Además, la presencia de Priyanka Chopra Jonas como una elegante y letal agente del MI6 suma atractivo y tensión a la trama. Con un tono de sátira política, escenarios internacionales y un ritmo ideal para el verano, Heads of State es perfecta para una maratón de fin de semana en Prime Video.