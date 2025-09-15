Premios Emmy 2025: Gilmore Girls cumple 25 años y así lucen sus protagonistas

Las protagonistas de Gilmore Girls brillaron en una noche de celebración que hizo viajar en el tiempo a sus fanáticos. Lauren Graham y Alexis Bledel, protagonistas de la serie, aparecieron juntas en los Premios Emmy 2025 para conmemorar los veinticinco años del estreno de la querida serie, provocando una ola de aplausos y recuerdos entre quienes crecieron con las historias de Stars Hollow.

La ceremonia incluyó un momento especial cuando ambas subieron al escenario para presentar un premio. Los organizadores prepararon una sorpresa que encantó a los seguidores: un set inspirado en la pintoresca ciudad ficticia donde madre e hija conquistaron a millones de espectadores. Las luces, la decoración y el ambiente recordaron los días en que los diálogos rápidos y el humor sutil definían cada episodio.

Lauren Graham compartió en la alfombra roja que la conexión con Alexis Bledel sigue intacta. Comentó que cada vez que se encuentran, la complicidad regresa de inmediato, como si no hubiera pasado el tiempo. La actriz destacó la emoción de ver que la serie continúa viva en la memoria del público y que su popularidad se mantiene a pesar de los años.

Alexis Bledel, por su parte, expresó gratitud por la oportunidad de revivir a Rory, el personaje que la lanzó a la fama. Recordó que la última vez que ambas coincidieron en un evento de este nivel fue durante la promoción de los cuatro episodios especiales de Netflix en 2016, un proyecto que reunió a gran parte del elenco original.

La serie, que se emitió por primera vez en el año 2000, marcó una época en la televisión. Con siete temporadas llenas de ingenio y ternura, logró conquistar a críticos y espectadores de todo el mundo. Aunque solo obtuvo un Emmy por mejor maquillaje, su influencia cultural es innegable y sigue sumando fanáticos en cada nueva plataforma de streaming.