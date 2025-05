Netflix: la serie icónica que es un éxito y nunca deja de estar entre las más vistas

En tiempos en los que las plataformas de streaming se disputan minuto a minuto la atención del público, Netflix sigue marcando la diferencia con un catálogo gigantesco que combina estrenos originales, éxitos internacionales y joyas atemporales. En esta ocasión, te recomendamos una serie imperdible que toda chica debería ver.

La serie icónica que está disponible en Netflix

Entre las series más exitosas y atemporales, se destaca Las chicas Gilmore (Gilmore Girls), la entrañable serie creada por Amy Sherman-Palladino que conserva intacto su encanto y sigue sumando fanáticos en todo el mundo a pesar de haber sido emitida originalmente entre 2000 y 200.

Escena de la serie. / Foto: Netflix

Esta comedia dramática está ambientada en el pintoresco pueblo de Stars Hollow y es mucho más que un relato sobre la relación entre una madre joven y su hija adolescente. Gilmore Girls s un universo propio donde los diálogos veloces, las referencias culturales y literarias, y los vínculos entrañables entre personajes secundarios construyen una narrativa tan cálida como adictiva.

Las chicas Gilmore. / Foto: Netflix

Para quienes ya la vieron, la maratón de esta serie en Netflix es casi obligada; y para quienes no, Las chicas Gilmore representa una oportunidad imperdible de descubrir una historia con corazón y cerebro. Además, Netflix también ofrece la miniserie Gilmore Girls: A Year in the Life, que retoma la historia casi una década después y responde algunas preguntas que quedaron pendientes.

Tráiler y de qué trata la serie

Lorelai y Rory Gilmore, interpretadas por Lauren Graham y Alexis Bledel, son el corazón de una historia que explora temas universales como la amistad, el amor, el crecimiento personal y los desafíos familiares. Lejos de caer en los lugares comunes del género, Las chicas Gilmore se destaca por su tono inteligente y emocional, con momentos que invitan tanto a la risa como a la reflexión.

La serie tiene un total de siete temporadas con 22 capítulos cada una. Además, actualmente solo está disponible en la plataforma de Netflix