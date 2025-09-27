Netflix en septiembre: 3 estrenos imperdibles para maratonear sin parar
Netflix estrenó series y películas en septiembre que ya son tendencia: drama, suspenso y producción argentina para maratonear sin parar.
Cada mes, Netflix renueva su catálogo con series y películas que buscan enganchar desde el primer episodio. Septiembre no fue la excepción: entre tantos estrenos, hay tres que se ganaron un lugar especial. Ya sea por su historia, su elenco o porque son perfectos para maratonear, estos títulos vienen dando que hablar.
Merlina – Temporada 2 (Parte 2)
La serie protagonizada por Jenna Ortega vuelve con sus capítulos finales y una apuesta más oscura, introspectiva y emocionalmente compleja. Merlina ya no se limita a investigar: se enfrenta a dilemas que tensionan sus vínculos, desafían sus certezas y la obligan a mirar hacia adentro. La estética gótica, el humor ácido y la atmósfera enrarecida siguen siendo pilares narrativos, pero esta vez se combinan con una evolución más profunda del personaje y su entorno.
Las maldiciones
Esta producción argentina cruza thriller político, drama psicológico y crítica social con una mirada incómoda y precisa. Con un elenco sólido y una dirección que no esquiva lo complejo, esta ficción se mete en los rincones del poder, la traición y los pactos que nunca se dicen en voz alta. Es una de las apuestas locales más comentadas del mes y marca un avance en la narrativa nacional dentro de Netflix, por su ambición y por cómo interpela al espectador desde lo real.
Alice in Borderland – Temporada 3 en Netflix
Basada en el manga de Haro Aso, esta serie japonesa vuelve con más desafíos, tensión y dilemas morales. La estética visual se intensifica, los juegos se vuelven más extremos y los vínculos entre personajes se profundizan. Si te gustó El juego del calamar, esta propuesta ofrece una mirada más filosófica sobre la supervivencia y el sentido del sacrificio.
Septiembre en Netflix dejó títulos que no pasaron desapercibidos. Maratonearlos no es solo una forma de pasar el tiempo: también es una manera de entrar en mundos que incomodan, emocionan y nos hacen pensar.