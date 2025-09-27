Netflix en septiembre: 3 estrenos imperdibles para maratonear sin parar

Netflix estrenó series y películas en septiembre que ya son tendencia: drama, suspenso y producción argentina para maratonear sin parar.

Cada mes, Netflix renueva su catálogo con series y películas que buscan enganchar desde el primer episodio. Septiembre no fue la excepción: entre tantos estrenos, hay tres que se ganaron un lugar especial. Ya sea por su historia, su elenco o porque son perfectos para maratonear, estos títulos vienen dando que hablar.

Merlina – Temporada 2 (Parte 2) La serie protagonizada por Jenna Ortega vuelve con sus capítulos finales y una apuesta más oscura, introspectiva y emocionalmente compleja. Merlina ya no se limita a investigar: se enfrenta a dilemas que tensionan sus vínculos, desafían sus certezas y la obligan a mirar hacia adentro. La estética gótica, el humor ácido y la atmósfera enrarecida siguen siendo pilares narrativos, pero esta vez se combinan con una evolución más profunda del personaje y su entorno.

Merlina Merlina volvió más oscura y desafiante: los capítulos finales ya están disponibles en Netflix. Netflix.

Las maldiciones Esta producción argentina cruza thriller político, drama psicológico y crítica social con una mirada incómoda y precisa. Con un elenco sólido y una dirección que no esquiva lo complejo, esta ficción se mete en los rincones del poder, la traición y los pactos que nunca se dicen en voz alta. Es una de las apuestas locales más comentadas del mes y marca un avance en la narrativa nacional dentro de Netflix, por su ambición y por cómo interpela al espectador desde lo real.

las maldiciones Las maldiciones: el thriller argentino que incomoda y revela los pactos del poder. Foto: Netflix