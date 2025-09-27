En Netflix hay una joya cinematográfica de los 90 con Spielberg y Julia Roberts que encantó a todos

Esta es una de las películas más infravaloradas del director y es perfecta para niños y adultos. No te pierdas la oportunidad de disfrutar con los más pequeños.

En Netflix abundan las producciones de Steven Spielberg . Algunas de ellas son Munich, Amistad, Los Fabelman, Maestro, La terminal y más. Pero hay una película que pasó desapercibida y no podemos dejar de mencionarla ya que guarda una historia tierna y divertida, perfecta para disfrutar junto a niños.

Te estamos hablando de Hook, el retorno del Capitán Garfio, un film de 1991 protagonizado por Robbin Williams y que reimagina la historia de Peter Pan. En esta película también se encuentran otros nombres como Dustin Hoffman, Julia Roberts, Dante Basco, Charlie Korsmo, entre otras estrellas.

¿De qué se trata esta película? 038688 La película está disponible en Netflix. Archivo.

Hook presenta a Peter Banning, protagonizado por Robin Williams, un abogado exitoso pero con poco tiempo para su familia. Peter ha olvidado su infancia y eso lo convirtió en un hombre aburrido y poco cariñoso. Pero esto cambiará cuando sus hijos sean secuestrados por su antiguo enemigo, el capitán Garfio.

Peter viaja a el País de Nunca Jamás gracias a la ayuda de Campanita (Julia Roberts). Al llegar, descubre que tiene que convertirse en Peter Pan y recuperar su niño interior si quiere regresar con sus hijos. Para cumplir esta tarea, Peter recibe la ayuda de los niños perdidos, quienes le enseñan a jugar y a usar su imaginación.