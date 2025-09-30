Mascotas: qué significa que tu perro se lama las patas

Muchos perros se lamen las patas, pero no siempre es normal. Qué deben saber quienes tienen mascotas.

Tu perro no se lame las patas por aburrimiento: está intentando decirte algo. Foto: Archivo

Cuando tenemos mascotas hay algunas señales y comportamientos que no podemos dejar pasar: uno de ellos es cuando se lamen constatemente sus patas. Aunque podemos pensar que se trata de su rutina debemos estar atentos pues si se repite todos los días puede estar intentando decirte algo.

El lamido excesivo de los perros en sus patas puede tener algunos significados que superan el aseo natural. Este comportamiento de forma repititiva puede causar irritación e indicar que algo no anda bien.

Principales causas del lamido excesivo Alergias: al polen, alimentos, productos de limpieza o químicos del suelo

Dolor físico: artritis, heridas, espinas o molestias articulares

Estrés y ansiedad: cambios de rutina, soledad o falta de estimulación

Parásitos o irritantes: pulgas, garrapatas o hongos en las patas

Cuerpos extraños: cristales, espigas o piedras entre los dedos

Cuida las patas de tu mascota en simples pasos Foto: Archivo MDZ El lamido excesivo de tus mascotas puede ser una señal de dolor, alergia o ansiedad. Foto: Archivo MDZ

Qué hacer si tu perro se lame las patas Observá la frecuencia y en qué momentos lo hace

Revisá sus patas después de cada paseo: almohadillas, uñas y entre los dedos

Limpialas con agua tibia si estuvo en zonas urbanas o con químicos

Ofrecé juegos, rutinas y contacto para reducir el estrés

Consultá al veterinario si hay heridas, enrojecimiento o si el hábito se intensifica