Limpieza: los dos ingredientes mágicos para dejar el fregadero como nuevo

El bicarbonato de sodio es una de las claves para que la limpieza tenga resultados efectivos. Además, es económico.

Con este consejo de limpieza el fregadero de la cocina lucirá impecable Foto: Shutterstock

La limpieza del fregadero es importante no solo para mejorar la estética de la cocina, sino también para mantener las condiciones de higiene. Lo cierto es que se puede realizar en simples pasos con productos que todos tienen a mano.

Limpieza del fregadero Para esta tarea de limpieza uno de los grandes aliados es el bicarbonato de sodio. Es un producto natural que sirve para eliminar olores y retirar la suciedad acumulada dejando brillo en la superficie.

Con solo espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en la zona a limpiar será suficiente. Después hay que frotar con una esponja suave para que la suciedad se vaya desprendiendo. También se puede usar jabón líquido para platos que descompone la grasa y la suciedad.

Con este truco el fregadero quedará destapado en minutos Foto: Shutterstock Los mejores trucos de limpieza. Foto: Shutterstock A todo esto se añade un poco de agua tibia que permitirá ablandar la suciedad y hacer más efectiva la limpieza para eliminar además las bacterias que se depositan en el fregadero. Con la esponja suave se evita rayar el material del fregadero.

Por último, la limpieza termina con un enjuague final con abundante agua para retirar los excesos de los productos. Con estos consejos el fregadero quedará realmente reluciente.