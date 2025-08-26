Limpieza: el uso desconocido de la Coca Cola que te cambiará el día

La Coca Cola es muy usada últimamente en el mundo de la limpieza. Una bebida que tiene muchas propiedades que no muchos conocen.

La limpieza del hogar a veces puede transformarse en una tarea compleja. Sin embargo, los que se dedican a esto conocen trucos y usan ingredientes como bebidas para lograr resultados mucho más efectivos: la Coca Cola es una de ellas.

Limpieza con Coca Cola La bebida conocida mundialmente se ha vuelto popular en el mundo de la limpieza por sus propiedades químicas que la hacen muy útil para las tareas domésticas y para eliminar la suciedad.

aspartamo coca cola Una bebida que se usa mucho en el mundo de la limpieza. Shutterstock El ingrediente más importante de la Coca Cola para la limpieza es el ácido fosfórico que le otorga a la bebida un pH bajo que es similar al del vinagre o del jugo de limón. El ácido se transforma en un agente desengrasante y desincrustante. También tiene ácido carbónico que permite desprender la suciedad con facilidad.

Una opción es agregar detergente en polvo a la Coca Cola y rociar en manchas del inodoro. Rápidamente se irán todas las manchas amarillentas y los malos olores del baño.

La segunda alternativa sugerida es añadir detergente a la Coca Cola, agitar y rociar en marcas de agua. Terminar el trabajo pasando una toalla. En cuanto a las tijeras oxidadas se pueden sumergir toda la noche en Coca Cola y al otro día quedarán como nuevas.