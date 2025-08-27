Sueños: que hay detrás de soñar con un ex, según Harvard

A veces los sueños nos traen cosas del pasado y cuesta entender el significado . Se trata de una manifestación del subconsciente que trata de enviar un mensaje. Lo cierto es que la interpretación es subjetiva y depende del contexto personal.

La Universidad de Harvard reveló los resultados de un estudio sobre el significado de los sueños y lo que se esconde detrás de ellos. Muchos se desvelan intentando entender lo que ocurre en el mundo onírico.

En ocasiones aparecen en los sueños las ex parejas o algunas personas del pasado con las que ya nadie tiene contacto. La investigadora experta Deirdre Barrett, sacó algunas conclusiones al respecto.

“Soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto”, explicó la especialista.

En ese sentido la especialista señaló que no es ni más ni menos que la oportunidad para “estudiar los sentimientos actuales” y analizar con qué están lidiando en este momento. Hay que pensar si están felices con su relación actual.

“Si en un sueño te sentís ansioso, podría ser una señal de cómo estás en tu estado emocional en este momento. En la teoría de la hipótesis de la continuidad se afirma que la ansiedad en los sueños puede reflejar la ansiedad en la vida real”, explicó Barret.

“La idea de que procesamos las muertes o las rupturas amorosas de una manera de ‘a todo o nada’ es engañosa. La vida es un continuo ‘superarlo’, pero estas cosas nunca desaparecen por completo (de nuestros sueños). La mejor manera de hacerlo es pensar en lo que le gustaría soñar. Podría elegir a una persona que le gustaría ver en sus sueños durante la noche, o transportarse a un lugar favorito. Antes de dormir simplemente visualice esa persona o ese lugar”, concluyó la especialista.