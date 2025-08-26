Limpieza: el trucazo para quitar todas las manchas de los almohadones

Es posible realizar una limpieza exitosa con ingredientes caseros como vinagre y alcohol. Los resultados son asombrosos.

Los almohadones de las sillas o del sillón generalmente son víctimas de las manchas de comida y de los residuos. Sin embargo, existe un truco casero para realizar una limpieza y dejarlos impecables. Para eso solo se necesitarán algunos ingredientes caseros.

Paso a paso de la limpieza En el caso de manchas comunes como café, vino o jugos lo importante es actuar en el momento para que no se impregnen por completo. En este caso se usa una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Se rocía, se deja actuar y se frota con un paño. Enjuagar con agua fría.

Los tapizados de los muebles son muy fáciles de limpiar si sigues los consejos adecuados. Foto: Pixabay - pixabay.com Una limpieza que no falla. Foto: Pixabay - pixabay.com Mientras que para las manchas de aceite y grasa se puede espolvorear almidón de maíz o bicarbonato de sodio. Los polvos son un absorbente natural de la grasa. Se deja en reposo toda la noche y se retira con una aspiradora o cepillo. Luego aplicar detergente para platos para la mancha, frotar y enjuagar con agua tibia.

Otra de las manchas difíciles son las de tinta pero se pueden quitar con alcohol isopropílico. Se vierte una pequeña cantidad en un paño limpio y se dan golpes sobre la mancha sin frotar para no extenderla.

En este caso si no funciona con alcohol se puede usar vinagre de limpieza que también es muy efectivo. Con estos trucos los almohadones estarán como nuevos.