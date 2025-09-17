Limpieza: el truco infalible para blanquear las sábanas

Es posible devolverles el blanco original con una limpieza usando productos como vinagre, bicarbonato de sodio y otros que también son económicos.

Mantener las sábanas blancas como recién compradas es todo un desafío en el mundo de la limpieza. Sin embargo, se puede lograr con trucos caseros que ayudarán a devolverle su brillo y a desinfectarlas de manera natural en simples pasos.

Limpieza: consejos Una opción es combinar vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta combinación es un clásico. El primer ingrediente ayuda a disolver la suciedad y los residuos que deja el jabón mientras que el segundo producto es un desodorante y un limpiador natural. Durante el lavado se añade media taza de bicarbonato donde va el detergente y en el enjuague se coloca una taza de vinagre blanco.

Otra alternativa es usar limón porque el ácido cítrico es un blanqueador natural, ideal para las manchas amarillentas de las sábanas. Para eso se llena un recipiente con agua caliente y se exprime el jugo de dos limones. Se sumerge las sábanas en la mezcla durante un par de horas y luego llevar a la lavadora como siempre.

La tercera opción es usar agua oxigenada, un gran blanqueador y desinfectante. Se añade media taza del producto al compartimiento del blanqueador antes de iniciar la limpieza. Con esto se desinfectarán las sábanas y al mismo tiempo se logrará que estén más blancas.