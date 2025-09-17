Presenta:

Napsix

|

Limpieza

Limpieza: el truco infalible para blanquear las sábanas

Es posible devolverles el blanco original con una limpieza usando productos como vinagre, bicarbonato de sodio y otros que también son económicos.

Napsix

Limpieza infalible.. Foto: Archivo

Limpieza infalible.. Foto: Archivo

Mantener las sábanas blancas como recién compradas es todo un desafío en el mundo de la limpieza. Sin embargo, se puede lograr con trucos caseros que ayudarán a devolverle su brillo y a desinfectarlas de manera natural en simples pasos.

Limpieza: consejos

Una opción es combinar vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Esta combinación es un clásico. El primer ingrediente ayuda a disolver la suciedad y los residuos que deja el jabón mientras que el segundo producto es un desodorante y un limpiador natural. Durante el lavado se añade media taza de bicarbonato donde va el detergente y en el enjuague se coloca una taza de vinagre blanco.

Te Podría Interesar

sabanas
Los mejores trucos de limpieza. Fuente: IA G&eacute;mini.

Los mejores trucos de limpieza. Fuente: IA Gémini.

Otra alternativa es usar limón porque el ácido cítrico es un blanqueador natural, ideal para las manchas amarillentas de las sábanas. Para eso se llena un recipiente con agua caliente y se exprime el jugo de dos limones. Se sumerge las sábanas en la mezcla durante un par de horas y luego llevar a la lavadora como siempre.

La tercera opción es usar agua oxigenada, un gran blanqueador y desinfectante. Se añade media taza del producto al compartimiento del blanqueador antes de iniciar la limpieza. Con esto se desinfectarán las sábanas y al mismo tiempo se logrará que estén más blancas.

Por último, para tener un mejor resultado en la limpieza se recomienda secar las sábanas al aire libre o bajo el sol directo. Los rayos UV tienen un efecto aclarante que es importante aprovechar.

Archivado en

Notas Relacionadas