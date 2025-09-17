Limpieza: el trucazo para limpiar la suela del zapato con un solo producto y dejarla como nueva

Con el uso diario las zapatillas blancas comienzan a percudir y la suela se va poniendo más oscura. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza para dejarlas como nuevas con un solo producto que no es para nada caro.

La solución mágica para la limpieza de las zapatillas es la acetona . Se trata de un potente solvente que generalmente está en los quitaesmaltes y es un gran aliado para eliminar fácilmente la suciedad que se acumula.

Para entender mejor su potencia, la acetona es un solvente muy fuerte que disuelve grasa, adhesivos y la suciedad que se incrusta en las partes de goma. Su acción disolvente hace que sea más sencillo remover las manchas difíciles.

En tanto, para realizar la limpieza en forma segura se humedece un trozo de algodón o un hisopo con acetona y luego se frota suavemente en la parte de goma de la suela o en cualquier superficie plástica de la zapatilla.

De a poco la suciedad irá desapareciendo. Cuando la limpieza terminó se pasa un paño húmedo para retirar los residuos. También para darle el toque final se puede colocar en un algodón agua oxigenada y se deja actuar media hora. Esto le dará el blanco perfecto.

Siempre hay que tener en cuenta que la acetona es un producto potente por lo que debe ser usada con precaución y no se puede aplicar en zonas de cuero porque podría dañarlos o decolorarlos.