Limpieza: el trucazo infalible para recuperar el piso de parquet en simples pasos

Es posible realizar una limpieza sencilla con ingredientes como aceite y vinagre. Quedará libre de arañazos

Con el paso del tiempo el suelo de parquet pierde el brillo o es víctima de arañazos que quedan a la vista. Es importante tener cuidado con este material, sin embargo existe un truco de limpieza para recuperarlo de manera sorprendente.

Limpieza Hay que saber que este truco requiere de mucha cautela porque a veces no es bien recibido por todos los tipos de piso, por eso siempre se recomienda hacer la prueba en un rincón donde no se vea para evitar problemas.

Vinagre .jpg Un aliado de la limpieza.

Para revitalizar el piso de madera se necesita mezclar aceite de girasol y la misma cantidad de vinagre de limpieza. Se agita bien la mezcla hasta que emulsione y se aplica con un paño de algodón limpio haciendo movimientos circulares.

Este truco de limpieza además de darle brillo servirá para disimular los pequeños arañazos. Es una manera de hidratar la madera devolviéndole su aspecto original en simples pasos y de manera económica.