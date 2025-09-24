Limpieza: el truco infalible con mayonesa y aceite de oliva para dejar los muebles de madera como nuevos

Es posible mantener la limpieza de los muebles de madera con productos caseros. El vinagre también es de mucha ayuda.

La limpieza de los muebles de madera es importante porque con el tiempo además de acumular polvo y manchas empiezan a perder su brillo natural. Es por eso que se pueden mejorar con productos caseros económicos y efectivos que ayudan a revitalizarlos.

Limpieza Una mezcla ideal para mantener el brillo de los muebles y además desinfectar es usando vinagre y aceite de oliva. Se coloca un cuarto taza del primer ingrediente y tres cuartos de aceite de oliva. Se mezclan en un recipiente.

Paso a paso para limpiar los muebles de la casa con vinagre blanco Foto: Shutterstock Los mejores trucos de limpieza caseros. Foto: Shutterstock

Una vez que está todo listo se remueve y se humedece un paño con la mezcla. Luego se limpia el mueble siguiendo la veta de la madera. La limpieza finaliza pasando un paño seco y limpio para pulir y retirar el excedente de los productos.

En el caso de manchas blancas de agua también hay una limpieza sencilla. Se puede aplicar mayonesa sobre la mancha de agua y se deja actuar una hora, si la mancha es persistente se deja actuar toda la noche. Luego se retira con un paño limpio.