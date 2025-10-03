Lengua de suegra radiante: por qué aplicarle vinagre
La Sansevieria responde bien al vinagre si se aplica con cuidado: brillo, firmeza y menos plagas en pocas semanas.
En todos los hogares hay una planta resistente que llama la atención por su belleza: la lengua de suegra o Sansevieria. Su fácil cuidado y su capacidad de adaptarse a todos los ambientes de casa, la hacen única y la ubican como la preferida de muchos amantes de la jardinería. Si bien es una de las plantas más resistentes que podemos tener en interiores, tambien puede beneficiarse de un truco casero que se volvió viral: aplicarle vinagre en dosis controladas.
Te Podría Interesar
¿Por qué usar vinagre en la lengua de suegra?
-
Ayuda a eliminar hongos y bacterias que afectan las raíces o el sustrato
Actúa como repelente natural de plagas, especialmente pulgones y cochinillas
Mejora la absorción de nutrientes si se aplica correctamente
Contribuye a mantener el brillo y la firmeza de las hojas
Cómo aplicarlo sin dañar la planta
-
Mezclá una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua
Usá la mezcla para regar la tierra, no las hojas directamente
Aplicá una vez cada 15 días, preferentemente por la mañana
Evitá el exceso: demasiado vinagre puede alterar el pH del suelo
¿Cuándo se nota el cambio?
En pocas semanas, la planta muestra hojas más firmes, verdes y brillantes, con menos signos de estrés. El vinagre no reemplaza el riego ni la luz adecuada, pero potencia el efecto de los cuidados básicos.
Este truco es ideal para quienes buscan plantas radiantes sin gastar de más. La lengua de suegra, agradecida y resistente, responde con fuerza a los gestos simples. Y el vinagre, lejos de ser solo un ingrediente de cocina, se convierte en aliado silencioso del bienestar vegetal.