Lengua de suegra radiante: por qué aplicarle vinagre

En todos los hogares hay una planta resistente que llama la atención por su belleza: la lengua de suegra o Sansevieria. Su fácil cuidado y su capacidad de adaptarse a todos los ambientes de casa, la hacen única y la ubican como la preferida de muchos amantes de la jardinería. Si bien es una de las plantas más resistentes que podemos tener en interiores, tambien puede beneficiarse de un truco casero que se volvió viral: aplicarle vinagre en dosis controladas.