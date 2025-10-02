Presenta:

Napsix

|

Limpieza

Limpieza: el trucazo infalible para rescatar las almohadas y quitar las manchas amarillas

Es posible devolverles la frescura y el blanco original con una limpieza con vinagre y otros productos económicos.

Napsix

Las manchas amarillas en las almohadas son producto del sudor y saliva Foto: Shutterstock

Las manchas amarillas en las almohadas son producto del sudor y saliva Foto: Shutterstock

Con el uso diario las almohadas y las fundas acumulan suciedad y manchas amarillas. Es por eso que es necesario realizar una limpieza profunda. Existen trucos caseros para dejarlas impecables en simples pasos y sin gastar mucho dinero en hacerlo.

Limpieza

Para desinfectar y eliminar las partes amarillas se toma una toalla limpia y pequeña. Luego se coloca vinagre blanco sobre ella y se pasa por la almohada dejándola humedecida. Luego se frota sobre las partes amarillentas. El vinagre desodoriza y descompone las manchas.

Te Podría Interesar

almohada limpia.jpg
Quedar&aacute;n como nuevas con esta limpieza.&nbsp;

Quedarán como nuevas con esta limpieza.

En un recipiente aparte se mezcla desinfectante líquido con agua tibia y se humedece la toalla en esa solución. Frotarla sobre las manchas. Luego enjuagar y secar al aire libre.

En tanto, para blanquear las fundas se coloca bicarbonato de sodio y media taza de agua oxigenada añadiendo una buena cantidad de agua tibia. Luego se sumergen las fundas y se dejan en reposo al menos durante media hora.

Finalizada esa limpieza se llevan las fundas a la lavadora para un ciclo habitual. En lugar del suavizante se aconseja colocar vinagre blanco. Con estos pasos sencillos las almohadas y las fundas lucirán como nuevas.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/previews/dxZFe4Og-

Archivado en

Notas Relacionadas