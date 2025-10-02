Limpieza: el trucazo infalible para rescatar las almohadas y quitar las manchas amarillas

Es posible devolverles la frescura y el blanco original con una limpieza con vinagre y otros productos económicos.

Las manchas amarillas en las almohadas son producto del sudor y saliva Foto: Shutterstock

Con el uso diario las almohadas y las fundas acumulan suciedad y manchas amarillas. Es por eso que es necesario realizar una limpieza profunda. Existen trucos caseros para dejarlas impecables en simples pasos y sin gastar mucho dinero en hacerlo.

Limpieza Para desinfectar y eliminar las partes amarillas se toma una toalla limpia y pequeña. Luego se coloca vinagre blanco sobre ella y se pasa por la almohada dejándola humedecida. Luego se frota sobre las partes amarillentas. El vinagre desodoriza y descompone las manchas.

almohada limpia.jpg Quedarán como nuevas con esta limpieza.

En un recipiente aparte se mezcla desinfectante líquido con agua tibia y se humedece la toalla en esa solución. Frotarla sobre las manchas. Luego enjuagar y secar al aire libre.

En tanto, para blanquear las fundas se coloca bicarbonato de sodio y media taza de agua oxigenada añadiendo una buena cantidad de agua tibia. Luego se sumergen las fundas y se dejan en reposo al menos durante media hora.