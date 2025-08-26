¿Las Estrellas o Canal 5? Quién ganó la pelea por el rating

Todos los canales se enfrentan por el rating. ¿Qué pasó entre Las Estrellas y Canal 5? Aquí te contamos los resultados.

No existe canal de televisión que no esté pendiente de los números de rating. Todos quieren cautivar a la audiencia y ser los más vistos. Aquí te contamos qué pasó entre Las Estrellas y Canal 5 en uno de los horarios centrales de la semana.

Canal 5 deja todo en manos de Goblin: El Guardián. Es una serie coreana, un drama (K-drama) conocida en inglés como "Goblin: The Lonely and Great God". La producción trata sobre un ser inmortal que busca una novia humana para terminar con su vida; gira en torno a Kim Shin, un general inmortal, y Ji Eun Tak, una estudiante que puede ver la espada que lo atraviesa.

El drama combina romance, fantasía y elementos de la mitología coreana. Ha ganado popularidad gracias a su historia, personajes carismáticos y una banda sonora memorable.

En la vereda de enfrente, Las Estrellas apuesta a Monteverde, una telenovela que sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.