¿Las Estrellas o Canal 5? Quién ganó la pelea por el rating
Todos los canales se enfrentan por el rating. ¿Qué pasó entre Las Estrellas y Canal 5? Aquí te contamos los resultados.
No existe canal de televisión que no esté pendiente de los números de rating. Todos quieren cautivar a la audiencia y ser los más vistos. Aquí te contamos qué pasó entre Las Estrellas y Canal 5 en uno de los horarios centrales de la semana.
Canal 5 deja todo en manos de Goblin: El Guardián. Es una serie coreana, un drama (K-drama) conocida en inglés como "Goblin: The Lonely and Great God". La producción trata sobre un ser inmortal que busca una novia humana para terminar con su vida; gira en torno a Kim Shin, un general inmortal, y Ji Eun Tak, una estudiante que puede ver la espada que lo atraviesa.
El drama combina romance, fantasía y elementos de la mitología coreana. Ha ganado popularidad gracias a su historia, personajes carismáticos y una banda sonora memorable.
En la vereda de enfrente, Las Estrellas apuesta a Monteverde, una telenovela que sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.
¿Cómo fue el resultado de la pelea por el rating?
El miércoles 20 de agosto, según HR Media, Las Estrellas lideró el rating con Monteverde. La telenovela fue vista por 1,42 millones de televidentes. Goblin: El Guardián, en Canal 5, alcanzó a 343 mil espectadores.