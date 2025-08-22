Rating: cómo le fue a canal RCN con "La hija del mariachi"

Canal RCN emite este remake de la telenovela de 2006 y está protagonizada por Essined Aponte y Roberto Romano. ¿Qué ocurrió con el rating?

No hay canal de televisión que no desee ganar la batalla por el rating. Es por eso que apuestan todo a sus programaciones. Canal RCN, en su caso, lo deja todo en manos de La hija del mariachi, un remake de la telenovela homónima de 2006 creada por Mónica Agudelo.

La historia se centra en Rosario Guerrero, una mujer valiente y decidida que trabaja como cantante de rancheras en Bogotá para mantener a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Emiliano, un ejecutivo mexicano acusado falsamente de lavado de dinero, quien reinventa su vida en Colombia como mariachi.

Está protagonizada por Essined Aponte y Roberto Romano; junto a Brian Moreno, Ignacio Riva, Santana Rosa, Juan Cruz, Tuto Patiño, Ramsés Ramos, Ilenia Antonini, Julián Trujillo y Sofía Lama, entre otros.

rating RATING. La hija del mariachi Está dirigida por Juan Carlos Mazo y Lucho Sierra, con guiones de Gerardo Pinzón Ochoa y Carolina López Rodríguez. El rodaje se realizó en más de 100 locaciones en Bogotá (como Teusaquillo, Chapinero, Parque de la 93) y zonas circundantes, con algunas escenas que recrean ambientes de la Ciudad de México.