Qué pasó con el rating de "Tal para cual" en Las Estrellas

Las Estrellas emite "Tal para cual", una comedia de situación mexicana spin-off de La Hora Pico. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Las Estrellas busca liderar el rating con Tal para cual. Es una serie de televisión mexicana, spin-off de La Hora Pico. Sigue las aventuras de Nacaranda ( Consuelo Duval) y Nacasia (Lorena de la Garza). Es producida por Reynaldo López para TelevisaUnivision.

Es un programa que busca entretener con humor inteligente y empatía, sin recurrir a burlas o sarcasmo corrosivo. La nueva temporada se caracteriza por la incorporación de tecnología de inteligencia artificial, efectos especiales y un enfoque en la actualidad. Además, la serie rinde homenaje al actor Miguel Galván, quien falleció e interpretaba a La Madre de Nacaranda.

En el reparto está: Reynaldo Rossano, Gustavo Munguía, Javier Carranza, Hugo Alcántara, Nicole Vale, David Salomón y Maribel Fernández. Además, hay estrellas invitadas como Gabriel Soto, Lupita Sandoval, Carlos Trejo, Ricardo Fastlicht y Paul Stanley.

La Hora Pico era un programa que consistía en sketches cómicos y fue producido por Carla Estrada y Reinaldo López. Se transmitió por Las Estrellas durante siete años: desde septiembre de 2000 a septiembre de 2007.

¿Qué pasó con el rating?

Según HR Media, el domingo 17 de agosto, Tal para cual, en Las Estrellas, llegó a 518 mil televidentes.

