Canal RCN perdió la pelea por el rating con este programa

Como todos los canales, Canal RCN busca ganar la pelea por el rating. Aquí te contamos lo que pasó en los últimos días.

Todos los canales quieren ganar la pelea por el rating. Canal RCN no es la excepción y por eso emite Manos Arriba, un after show lleno de entretenimiento, análisis y contenido exclusivo sobre MasterChef Celebrity. Está a cargo de Dominica Duque y Estiwar G, dos exparticipantes del programa culinario.

Este espacio nació como una apuesta de la señal televisiva para celebrar los 10 años de trayectoria de MasterChef en Colombia. Además, para ofrecerle a la audiencia una forma distinta de vivir cada emisión.

Sin embargo, a pesar de sus grandes esfuerzos, Canal RCN no ganó la pelea por el rating con este ciclo. Canal Caracol fue quien se alzó con la victoria el martes 19 de agosto con La venganza de Analía. Es una serie colombiana de drama político producida por CMO Producciones.

La ficción sigue a Analía Guerrero, una estratega política que regresa a Colombia desde México para vengar la muerte de su madre, quien fue asesinada por Guillermo León Mejía, un poderoso político candidato a la presidencia.