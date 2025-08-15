Qué pasó con el rating de la ficción que protagoniza Essined Aponte y Roberto Romano

La pelea por el rating no para. Aquí te contamos qué ocurrió con "La hija del mariachi" en Canal RCN.

La pelea por el rating no cesa y todos los canales de televisión buscan ganar la contienda. Para lograrlo, Canal RCN apuesta a La hija del mariachi, ficción protagonizada por Essined Aponte y Roberto Romano. A ellos se suman Brian Moreno, Ignacio Riva, Santana Rosa, Juan Cruz, Tuto Patiño, Ramsés Ramos, Ilenia Antonini, Julián Trujillo y Sofía Lama, entre otros.

Está basada en la serie homónima de 2006 creada por Mónica Agudelo. La historia sigue a Rosario Guerrero, una cantante de música ranchera colombiana, y a Francisco Lara (cuyo verdadero nombre es Emiliano Sánchez Gallardo), un mexicano que busca refugio en Colombia. Ambos se encuentran en un bar de mariachis, Plaza Garibaldi, donde sus vidas se entrelazan en una historia de amor, música y secretos

La historia original se emitió entre 2006 y 2008. Su audiencia promedio fue de 30,1% en número de hogares y 12,2% de espectadores en número de personas, con un 42,7% de share.

Esta nueva versión de la telenovela busca actualizar la historia, con un enfoque más fresco. Además, los protagonistas, a diferencia de la emisión anterior, cantan sus propias canciones.