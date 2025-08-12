Presenta:

Napsix

|

Rating

Cómo le fue en la batalla por el rating a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México se emite por Canal 5. ¿Cómo fueron sus números de rating? Aquí te lo contamos.

Napsix

Rating: La casa de los famosos

Rating: La casa de los famosos

La Casa de los Famosos México regresó a la pantalla chica y no hay quien no esté hablando sobre lo que sucede en este reality. La conducción está nuevamente en manos de Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las galas nocturnas. Pero, ¿qué pasa con el rating?

Entre los participantes está Facundo; Olivia Collins; Aarón Mercury; Alexis Ayala; Mar Contreras; Aldo de Nigris; Dalilah Polanco; Priscila Valverde; Adrián Di Monte; Shiky Clement; Mariana Botas; Ninel Conde; José Luis Rodríguez ‘El Guana'; y Elaine Haro.

Te Podría Interesar

La casa de los famosos México ha generado todo tipo de polémicas a lo largo de su primera edición. Foto: Instagram/La casa de los famosos México
RATING. La casa de los famosos M&eacute;xico

RATING. La casa de los famosos México

Durante la semana, cada emisión es especial:

  • Lunes - Prueba de Líder. Tiene ciertos beneficios como dormir en la suite, salvar a alguien y no puede ser nominado a eliminación.
  • Martes - Prueba Semanal por el presupuesto.
  • Miércoles - Gala de Nominación: los participantes deben de dar dos votos a quien más deseen que se vaya y un punto a otro.
  • Jueves - Robo de la Salvación en la que el líder “rescata” a un nominado.
  • Viernes - Duelo por la Salvación y fiesta.
  • Sábado - Sábado de resurrección.
  • Domingo - Gala de Eliminación

¿Qué pasó con la batalla por el rating?

Según HR Media, el viernes 8 de agosto, La Casa de los Famosos México llegó a 702 mil televidentes en Canal 5.

Archivado en

Notas Relacionadas