Cómo le fue en la batalla por el rating a La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México se emite por Canal 5. ¿Cómo fueron sus números de rating? Aquí te lo contamos.
La Casa de los Famosos México regresó a la pantalla chica y no hay quien no esté hablando sobre lo que sucede en este reality. La conducción está nuevamente en manos de Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las galas nocturnas. Pero, ¿qué pasa con el rating?
Entre los participantes está Facundo; Olivia Collins; Aarón Mercury; Alexis Ayala; Mar Contreras; Aldo de Nigris; Dalilah Polanco; Priscila Valverde; Adrián Di Monte; Shiky Clement; Mariana Botas; Ninel Conde; José Luis Rodríguez ‘El Guana'; y Elaine Haro.
Durante la semana, cada emisión es especial:
- Lunes - Prueba de Líder. Tiene ciertos beneficios como dormir en la suite, salvar a alguien y no puede ser nominado a eliminación.
- Martes - Prueba Semanal por el presupuesto.
- Miércoles - Gala de Nominación: los participantes deben de dar dos votos a quien más deseen que se vaya y un punto a otro.
- Jueves - Robo de la Salvación en la que el líder “rescata” a un nominado.
- Viernes - Duelo por la Salvación y fiesta.
- Sábado - Sábado de resurrección.
- Domingo - Gala de Eliminación
¿Qué pasó con la batalla por el rating?
Según HR Media, el viernes 8 de agosto, La Casa de los Famosos México llegó a 702 mil televidentes en Canal 5.