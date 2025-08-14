Cómo le fue a Sirena Ortiz en la pelea por el rating

La bella actriz peruana forma parte de "Eres mi sangre", la telenovela de drama, suspenso y misterio que se emite por América TV. ¿Qué pasó con el rating?

La dura batalla por el rating no cesa. ¿Cómo le fue a Sirena Ortiz en la pelea con la telenovela peruana Eres mi sangre? Aquí te contamos qué número alcanzó la tira de drama, suspenso y misterio, en América TV, el lunes 11 de agosto.

Creada por Michelle Alexander, bajo la producción de Del Barrio Producciones, está escrita por el dramaturgo y guionista Abel Enriquez. En el elenco está: Jimena Lindo, Reynaldo Pacheco, Silvia Bardalez, Gonzalo Molina, Miguel Álvarez, Liliana Alegría, Lelé Guillén, Marisa Minetti, Brigitte Jouannet, Rodrigo Chávez, Andrea Mejía, Jean Rivas, Rodrigo Sánchez Patiño, Lilian Nieto, Javier Dulzaides y Miguel Dávalos.

rating RATING La ficción pone el foco en Catalina Navarro, una joven de dieciocho años que dio a luz en una hacienda a su hijo Salvador, fruto de su relación con un hombre humilde llamado Felipe. Sin embargo, su hermano Bastian Navarro, un hombre despiadado, obligado por el sistema familiar de su casa, separa a Catalina de su hijo recién nacido y se lo entrega a Celso Cruz, su empleado, quién se convierte en el padre adoptivo de Salvador por insistencia de su esposa Rosario, quien al no poder tener hijos decide quedarse con Salvador y criarlo como si fuera suyo, llamándolo Alonso Cruz.

La canción principal de la telenovela es interpretada por la cantante de música criolla Eva Ayllón y fue compuesta por el tecladista y músico Juan Carlos Fernández.