África Zavala arrasó con el rating en Las Estrellas

África Zavala protagoniza Monteverde en Las Estrellas. ¿Cómo le fue en el rating? Aquí te lo contamos.

África Zavala está al frente de Monteverde. Con esta telenovela mexicana de comedia dramática, Las Estrellas busca liderar el rating en uno de los horarios centrales. En esta nota te contamos cómo fueron los números el lunes 4 de agosto.

La historia sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.

rating RATING. Monteverde con África Zavala Está protagonizada por Zavala y Gabriel Soto, junto con Cynthia Klitbo, Ana Patricia Rojo, Arturo Carmona, Paulette Hernandez y Marcelo Córdoba en los roles antagónicos, acompañados por Alejandro Ibarra, Óscar Bonfiglio, Mario Morán, Fernanda Urdapilleta, Aldo Guerra, Ara Saldivar, Christian Ramos y María Alicia Delgado.

Por su parte, Canal 5 confía en Lovely Runner, dirigida por Yoon Jong-ho y Kim Tae-yeop. Está basada en la novela web homónima escrita por Kim Bbang. La producción combina elementos de romance, fantasía y viajes en el tiempo. Se enfoca en el amor sacrificial, la resiliencia y la lucha por el destino. Explora la posibilidad de reescribir la historia de cada uno y las consecuencias que esto podría tener.