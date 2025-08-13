Rating: cómo le fue a Angélica Vale y Jaime Camil en la batalla

La dupla está al frente de La fea más bella, una adaptación mexicana de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. ¿Cómo fue el rating?

En búsqueda de ganar la batalla por el rating, Las Estrellas apuesta a La fea más bella, una tira con la actuación protagónica de Angélica Vale y Jaime Camil. Es una adaptación mexicana de la exitosa telenovela colombiana que salió al aire en 1999, Yo soy Betty, la fea.

Cuenta con las participaciones antagónicas de Elizabeth Álvarez, Patricia Navidad, Sergio Mayer y Raúl Magaña. Además, está Luis Manuel Ávila, Nora Salinas, Agustín Arana, Angélica María, José José y Juan Soler.

La ficción pone el foco en Leticia Padilla Solís, una chica brillante pero poco agraciada. A pesar de ser brillante, no encuentra trabajo por su aspecto físico. Desesperada, acepta un empleo por debajo de su nivel como secretaria en Conceptos, una famosa productora de vídeos, donde la "fealdad" es un tabú.

Esta producción fue considerada la mejor telenovela de 2006 en México por su alto índice de audiencia. Así, se convirtió en una de las tiras más vistas de la historia del país azteca.