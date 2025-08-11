Rating: cómo le fue a Azteca UNO con el reality Survivor México

Las señales televisivas no dejan de competir por el rating. Aquí te contamos cómo le fue a Azteca UNO con Survivor México.

Los canales de TV quieren liderar el rating y es por eso que hacen todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Aquí te contamos qué pasó entre Azteca UNO y Las Estrellas el pasado jueves 7 de agosto en uno de los horarios centrales.

Azteca UNO apostó con todo a Survivor México. Es una nueva entrega del reality que pone el foco en la rivalidad entre Héroes y Villanos. Los diez integrantes del equipo de los Héroes que arrancaron, en primera instancia, son: Andrea Martí, Cyntia Cofano, Rasta, Sergio Torres, T-Rex, Beng Zeng, Aranza Carreiro, Antonia Salazar ‘Toñita’, y dos campeones del reality, Esmeralda Zamora y Pablo Martí.

Los diez integrantes del equipo de los Villanos que arrancaron, en primera instancia, son: Julieta Grajales, John Guts, Sargento Rap, Kenta Sakurai, Aarón Albores, Ceci Ponce, Alejandra Toussaint, Eli Varela, Janette Morales y Edwin Monzalvo.

Las Estrellas confió en La Rosa de Guadalupe, la producción creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña que enseña diversos casos reales de milagros realizados por la Virgen de Guadalupe.

Cada episodio presenta un conflicto social diferente, donde un personaje cercano al afectado reza por ayuda y una rosa blanca se manifiesta como señal de que la petición ha sido escuchada. Al final, el personaje principal resuelve su problema, y un viento que simboliza la intervención de la Virgen, junto con un mensaje a modo de moraleja.