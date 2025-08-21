Cómo fue el rating de "La venganza de Analía"

Canal Caracol emite esta serie colombiana de drama político producida por CMO Producciones. Aquí te contamos qué pasó con el rating.

Para ganar la pelea por el rating, Canal Caracol emite La venganza de Analía. Es una serie colombiana de drama político producida por CMO Producciones. Sigue a Analía Guerrero, una estratega política que regresa a Colombia desde México para vengar la muerte de su madre, quien fue asesinada por Guillermo León Mejía, un poderoso político candidato a la presidencia.

La serie ha tenido éxito tanto en Colombia como a nivel internacional, y se ha destacado por su trama atractiva y las actuaciones de su elenco. La primera temporada se estrenó en abril de 2020 y la segunda, en mayo de este año.

La primera temporada está protagonizada por Carolina Gómez y George Slebi. A ellos se suman Marlon Moreno, Juliana Galvis, Alejandro Guitiérrez, Juan Alfonso Baptista y Juan Manuel Oróstegui. Además, cuenta con las actuaciones especiales de Ana Wills, Edwin Maya, Viviana Santos, Andrea Gómez, Carolina Cuervo, María Cecilia Botero y Mauricio Figueroa.

La segunda temporada cuenta nuevamente con Carolina Gómez y George Slebi; y con las participaciones antagónicas de Marlon Moreno y Paola Turbay.