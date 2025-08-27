La rutina de ejercicio para brazo que elimina la flacidez y solo necesitas dos botellas de agua

Una entrenadora experta tiene el secreto para tonificar el brazo desde casa y con casi nada de materiales.

Un brazo esculpido es el sueño de muchas pero pocas lo consiguen. Esto se debe a que prestan poca atención a estos músculos o que no realizan los ejercicios correctos. Pero con esta rutina te asegurarás de eliminar la flacidez desde casa, casi gratis y con solo dos botellas de agua.

La rutina para brazo recomendada por una entrenadora El curl de bíceps es un clásico que muchas hacen pero que pocas saben su técnica. Para ello tienen que agarrar una botella con cada mano y flexionar los codos para subirlas hacia los hombros. El secreto de este movimiento es bajar lentamente las mancuernas para concentrar la fuerza en el bíceps.

El ejercicio que te ayudará a tener brazos ultra tonificados Foto: Archivo Realiza este ejercicio con mancuernas o botellas, es lo mismo. Archivo.

La patada de tríceps es perfecta para mejorar la apariencia de la parte posterior del brazo. Coloca una rodillas y una mano sobre un banco o superficie estable, sujetando la mancuerna con la mano contraria. Luego flexiona el codo en un ángulo de 90° y extiende el codo hacia atrás hasta que el brazo quede completamente estirado.

El press militar es clave para fortalecer hombros y brazos. Sosteniendo una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros, empuja las mancuernas hacia arriba hasta que los brazos estén completamente estirados. Luego baja de forma controlada hasta la posición inicial.