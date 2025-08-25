4 ejercicios y 15 minutos son todo lo que necesitas para un abdomen plano y tonificado

El ejercicio no solo mejora tu silueta, sino que corrige la postura, previene dolores musculares y se pueden hacer en casa.

El abdomen es el centro del cuerpo y es fundamental tonificarlo. Con un ejercicio enfocado en este músculo puedes obtener grandes beneficios como un six pack marcado, sostener la columna, prevenir lesiones, reducir molestias en espalda y aumentar el rendimiento físico para cualquier actividad.

El ejercicio que puedes hacer desde casa Toco y alargo es el primer ejercicio para tonificar el abdomen. Para hacerlo necesitas tumabrte boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el piso. Eleva el torso como si hiciera un pequeño abdominal y lleva la mano derecha hacia el pie derecho. Mientras tocas el pie tienes que extender la pierna contraria en el aire, alargándola completamente. Regresa a la posición ideal y repite lo mismo del otro lado.

La plancha lateral marca la cintura y fortalece todos los músculos. Para ello colócate sobre el antebrazo con los pies juntos y el cuerpo en línea recta. Si puedes eleva una de las piernas hacia arriba para flexionarla hacia el pecho y devolverla a su lugar. Pero si no puedes levantarla, mejor que mantengas la posición de la plancha todo lo que puedas.

Plancha dinámica es un ejercicio que desafiará tu coordinación y fuerza abdominal. Inicia en plancha alta con manos bajo hombros y camina con las manos hacia adelante, extendiendo el cuerpo. Luego regresa caminando hacia la posición inicial. El extra de este ejercicio es que también se trabajan los glúteos.