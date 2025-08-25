4 ejercicios y 15 minutos son todo lo que necesitas para un abdomen plano y tonificado
El ejercicio no solo mejora tu silueta, sino que corrige la postura, previene dolores musculares y se pueden hacer en casa.
El abdomen es el centro del cuerpo y es fundamental tonificarlo. Con un ejercicio enfocado en este músculo puedes obtener grandes beneficios como un six pack marcado, sostener la columna, prevenir lesiones, reducir molestias en espalda y aumentar el rendimiento físico para cualquier actividad.
El ejercicio que puedes hacer desde casa
Toco y alargo es el primer ejercicio para tonificar el abdomen. Para hacerlo necesitas tumabrte boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el piso. Eleva el torso como si hiciera un pequeño abdominal y lleva la mano derecha hacia el pie derecho. Mientras tocas el pie tienes que extender la pierna contraria en el aire, alargándola completamente. Regresa a la posición ideal y repite lo mismo del otro lado.
Te Podría Interesar
La plancha lateral marca la cintura y fortalece todos los músculos. Para ello colócate sobre el antebrazo con los pies juntos y el cuerpo en línea recta. Si puedes eleva una de las piernas hacia arriba para flexionarla hacia el pecho y devolverla a su lugar. Pero si no puedes levantarla, mejor que mantengas la posición de la plancha todo lo que puedas.
Plancha dinámica es un ejercicio que desafiará tu coordinación y fuerza abdominal. Inicia en plancha alta con manos bajo hombros y camina con las manos hacia adelante, extendiendo el cuerpo. Luego regresa caminando hacia la posición inicial. El extra de este ejercicio es que también se trabajan los glúteos.
Por último, se encuentra la plancha dinámica pero con posición inicial en vertical. Para hacerlo tienes que ponerte de pie e inclinar el torso hacia adelante intentando apoyar las manos en el suelo. Camina con tus manos, como en el ejercicio anterior, hacia una plancha alta. Luego vuelve hacia tus pies para volverte a poner de pie.