La comida que parece inofensiva y que te da insomnio

El descanso se construye desde la comida y comienza mucho antes de acostarte. Haz elecciones conscientes durante el día.

El insomnio desgasta el cuerpo y afecta la mente. Dormir mal no es casualidad, y los científicos demostraron que la comida durante el día cambia de manera sorprendente la calidad del descanso. El resultado de un estudio reciente reveló un impacto inmediato en apenas 24 horas.

Qué comida debes suprimir Un grupo de investigadores de Columbia y la Universidad de Chicago comprobó que comer cinco raciones de frutas y verduras al día mejora el sueño en un 16%. El hallazgo fue publicado en la revista Sleep Health y sorprendió hasta a los propios expertos, quienes no esperaban que la diferencia apareciera tan rápido y con un porcentaje tan marcado en tan poco tiempo.

verduleria frutas verduras (3).JPG Pon en tu comida más frutas. ALF PONCE / MDZ La explicación es simple: la alimentación regula funciones como la frecuencia cardíaca y el equilibrio hormonal, elementos que influyen directamente en la conciliación del sueño. Cuando la dieta es más saludable, el organismo responde con un descanso reparador. Por el contrario, algunos alimentos sabotean la tranquilidad nocturna sin que la mayoría de las personas lo note.

Evita estos alimentos Las papas fritas, los enlatados y las comidas con exceso de sodio son los principales enemigos del sueño. Estos productos alteran la presión y aceleran el corazón, generando que la persona dé vueltas en la cama sin encontrar calma. Además, los condimentos intensos como la pimienta y el pimentón agudizan este efecto, complicando aún más la posibilidad de relajarse.