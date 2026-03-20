El plan gastronómico que todos quieren: tour por bodegones con comida y vino en Mendoza

La Ciudad de Mendoza vuelve a apostar por una de sus propuestas más tentadoras: un recorrido gastronómico que invita a redescubrir los sabores tradicionales a través de un circuito por bodegones emblemáticos.

El próximo jueves 26, desde las 20, se realizará una nueva edición del Tour de Bodegones , una experiencia pensada tanto para mendocinos como para turistas que quieran vivir la ciudad desde su cocina más auténtica. El punto de encuentro será la plaza Independencia, desde donde partirá el recorrido.

La propuesta combina gastronomía, cultura y turismo en una misma noche. A bordo de un bus y con guía incluida, los participantes recorrerán tres bodegones de la capital, cada uno con una identidad propia y platos que forman parte del ADN culinario mendocino.

El objetivo es claro: poner en valor esos espacios donde la comida casera, abundante y con historia sigue siendo protagonista.

El circuito comenzará en Don Coco, donde los asistentes podrán degustar un plato que resume la esencia del bodegón: ravioles caseros y tortilla de papas. Una combinación clásica que marca el inicio del recorrido.

La segunda parada será en Bodegón El Gallego, en su local de Lomas, donde el menú propone uno de sus platos más reconocidos: pasteles fritos rellenos con carne cortada a cuchillo, acompañados con una copa de vino.

El cierre llegará en Don Aldo, sobre calle Suipacha, con una propuesta dulce que recorre sabores bien argentinos: flan casero con dulce de leche, peras al malbec y al chardonnay con crema, y conservas en almíbar con quesos regionales. La experiencia finalizará con música en vivo, sumando un toque festivo a la noche.

"¡A disfrutar del paraíso! flan de coco casero" Foto: Shutterstock Flan casero es uno de los postres que se podrá disfrutar en el Tour de Bodegones. Foto: Shutterstock

Cuánto cuesta y cómo participar

El tour tiene un valor de $40.000 por persona e incluye el traslado, el recorrido guiado y todas las degustaciones. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de EntradaWeb.

Este tipo de propuestas se enmarca en una tendencia cada vez más fuerte: el turismo gastronómico como forma de conocer una ciudad. En Mendoza, donde la cocina y el vino son parte esencial de su identidad, estas experiencias permiten conectar con la cultura local desde un lugar cercano y auténtico.

El Tour de Bodegones no solo invita a comer, sino también a recorrer historias, sabores y tradiciones que siguen vigentes en cada plato. Una excusa perfecta para salir, compartir y redescubrir la ciudad desde otro lugar.