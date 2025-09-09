Jardinería: las mejores plantas para tener hermosos cuadros vivos

Los entendidos del mundo de la jardinería conocen cuáles son las mejores plantas para que los cuadros se mantengan vivos y verdes. Lo importante es elegir la correcta para el jardín vertical. Hay varias opciones para que el hogar luzca hermoso.

Una de las plantas ideales para el jardín vertical son las suculentas por su capacidad para resistir la sequía y almacenar agua. Además, se trata de especies que son muy versátiles. Es ideal para cuadros pequeños y decorativos. Tienen una gran variedad de formas y colores.

Otra de las plantas recomendadas para un lugar con sombra son los helechos. Esta especie aporta un poco de frescura y un volumen que transforma cualquier pared en un rincón selvático. Además, son de fácil mantenimiento y cuidado.

En tanto, para tener un efecto natural y esponjoso nada mejor que los musgos. Son ideales para rellenar espacios y dar una base verde uniforme. También son plantas que requieren muy poco mantenimiento.

Tampoco falla en los cuadros el potus o la hiedra, dos plantas colgantes. Estas aportarán un diseño dinámico y con movimiento. Pueden crear un efecto cascada que es muy atractivo y se adaptan muy bien a marcos grandes.

Otra alternativa es optar por hierbas aromáticas como menta, romero y albahaca. No solo el cuadro se verá bien sino que además tendrá un aroma fresco y delicioso. Son ideales para cuadros de cocina porque decoran, perfuman y también sirven para cocinar.

Por último, antes de elegir cada planta hay que tener en cuenta la cantidad de luz y humedad que hay en la habitación donde se colocarán. De esa manera el jardín vertical estará vibrante y saludable.